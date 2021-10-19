 

СМИ: В доме Дерипаски в США проходит обыск

19.10.2021, 18:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФБР проводит обыск в доме российского олигарха Олега Дерипаски, сообщила журналист американского телеканала NBC News Лаура Стрикер.

«ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски, сообщают правоохранительные органы», – передает ее слова РИА «Новости».

Комментировать обыски в доме бизнесмена в ФБР отказались.

Журналисты утверждают, что обыск проходит в частном доме Дерипаски. Репортер NBC сообщил, что у дома дежурят несколько сотрудников ФБР, посторонних на территорию не пускают.

Напомним, в сентябре палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая Дерипаску.

Ранее окружной суд по округу Колумбия отказал Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело.

Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.



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