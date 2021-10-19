 

Патриарх Кирилл предупредил об опасности интернета для школьников

19.10.2021, 18:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУчителя должны с особым вниманием отнестись к проблемам, касающимся распространения электронных технологий, поскольку интернет способен перечеркнуть все, что дает школа, сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Интернет предоставляет доступ к совершенно разным источникам, в том числе, очень опасным, а это может абсолютно нивелировать все то, чем мы занимаемся в школе, более того, воспитать в детях полное неприятие того, что дает школа. Если интернет станет главным источником информации и главным фактором формирования личности, то мы, оказавшись на периферии, немногого сможем достичь в масштабах всей страны», – цитирует «Интерфакс» патриарха.

По его мнению, педагогам нужно понимать, что они находятся «на передней линии фронта». Он подчеркнул, что нужно научиться воздействовать на сознание молодежи таким образом, чтобы у них вырабатывалось критическое отношение к информационному потоку.

При этом патриарх отметил важным, чтобы дети с интересом воспринимали школьное обучение, поэтому на преподавателей «Основ православной культуры» возложена «титаническая задача».

Ранее патриарх Кирилл поручил создать онлайн-платформу подготовки учителей по основам православной культуры, где специалисты смогут получать методические материалы и задавать вопросы экспертам.



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