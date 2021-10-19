 

Умер создатель истребителя Су-30 Игорь Емельянов

19.10.2021, 18:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКонструктор ОКБ Сухого, создававший отечественный многоцелевой истребитель Су-30, Игорь Емельянов умер в Москве в возрасте 86 лет.

«В субботу, 16 октября, скоропостижно ушел из жизни член Совета старейшин, один из ярких представителей высшего технического руководства ОКБ Сухого Игорь Емельянов», – сообщается на официальном сайте компании «Сухой», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех». 

По информации ОКБ, он руководил разработкой и испытаниями различных систем и элементов конструкций ряда самолетов, в частности топливных систем самолётов Су-15, Су-25, Су-27 и Т-4. 

«В 1992 году был назначен на должность главного конструктора – руководителя темы по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство истребителя Су-30», – отметили в конструкторском бюро.

Также Емельянов возглавлял программу по созданию экспортной версии самолета Су-30МКК для Китая. С 2000 года являлся консультантом в составе Совета старейшин ОКБ Сухого. Был кандидатом технических наук, автором 200 свидетельств и патентов, заслуженным изобретателем РСФСР.

В августе в Москве умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов в возрасте 59 лет. 



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