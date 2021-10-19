Huawei представил новую модель смартфона Enjoy 20e

Новая модель смартфона Huawei Enjoy 20e оснащена экраном с размером диагонали 6,3 дюйма. Также производитель сообщает о том, что в гаджете использован аккумулятор емкостью 5000 мАч.

По словам представителей компании-производителя, объем основной памяти в смартфоне новой модели составляет 128 Гб. Разумеется, есть сканер отпечатков пальцев и разработчик представил свои устройства сразу в трех цветовых исполнениях. Кроме того, предустановлена фирменная операционная система Harmony.

Как видим, ничего нового. Китайская опальная компания-гигант хотела-хотела продемонстрировать, насколько ей безразличны американские санкции, но ничего хорошего из этого не выходит. «Новейшие» устройства приходится выбрасывать на рынок по цене старого «Самсунга» – 230-300 американских долларов, только в юанях по курсу.