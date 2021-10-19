 

Руководитель компании Redmi подтвердил планы выпустить рекордно быстрое зарядное устройство

19.10.2021, 18:26, Новости дня
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В сети появились заявление, которое сделал Лу Вейбинг, занимающий одновременно две должности: президента Xiaomi Group China и генерального менеджера по бренду Redmi. Его слова сводятся к тому, что смартфоны Redmi действительно получат рекордно быстрое зарядное устройство.

Напомним, что ранее точно такое же сообщение прозвучало из инсайдерских источников. Однако независимые эксперты все же осторожны в своих выводах. Они говорят о том, что Вейбинг, вероятно, просто продолжает дразнить людей.

Также напомним о том, что самую быструю в мире зарядку должен был получить смартфон Redmi Note 11. Впрочем, нет ничего невозможного. Года два назад мир удивила зарядка мощностью 10 Вт. Год назад рекордом стал показатель 67 Вт. Кого же теперь удивит эта геометрическая прогрессия?



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