Проекты ОДК-Сатурн стали финалистами Национальной премии в сфере цифровизации

19.10.2021, 16:14, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Технологии

Проекты «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «Унификация и стандартизация процессов управления ИТ-услугами в ОДК» и «Электронные HR-услуги» стали финалистами Национальной премии в сфере цифровизации – 2021.

Внедренные решения сокращают трудоемкость и временные затраты, связанные с предоставлением цифровых услуг, повышают эффективность вспомогательных и обслуживающих бизнес-процессов.

Унификация и стандартизация процессов управления информационными услугами в масштабе корпорации позволяет увеличить операционную эффективность организации, дает возможность перейти к роботизированному управлению запросами. Это основные результаты проекта, который прошел путь от пилотной стадии до практической реализации в АО «ОДК» и на всех предприятиях корпорации.

– Предприятия ОДК последовательно подключились к единой информационной системе, и сейчас можно говорить о том, что вся их деятельность в области управления ИТ-услугами систематизирована, носит единый, управляемый характер. Для единой технической политики в области информационных технологий на базе «ОДК-Сатурн» был создан центр компетенций ОДК по управлению ИТ-услугами. Общие подходы выработаны в рамках унифицированных правил, методик, регламентов. Управление информационными услугами организовано на базе единой информационной системы. Специалисты центра компетенций обеспечивают ее бесперебойную работу, ведут обработку обращений пользователей, а также сбор статистики, анализ работы подразделений и аудит процессов для оценки и повышения эффективности управления ИТ-услугами, – рассказал директор по информационным технологиям «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Дальнейшее развитие корпоративного центра компетенции связано с реализацией проектов по управлению локальными услугами, расширению организационных сфер управления ИТ-услугами и повышению эффективности использования информационной системы.

Второй проект связан с внедрением цифровых решений в сферу управления персоналом. В «ОДК-Сатурн» развернута система дистанционного формирования запросов работников предприятия по вопросам табельного учета с использованием электронных терминалов и персональных компьютеров. Внедрение цифровых решений в сферу управления персоналом позволили сократить длительность оформления HR-услуг на 60%, уменьшить количество привлекаемых ресурсов при оформлении HR-услуг на 50%. В итоге сотрудник быстро и легко получает нужные сервисы и обратную связь, компания – возможность управлять процессами кадрового учета в реальном масштабе времени с точностью до секунд.

С помощью терминалов у сотрудников есть возможность получить разрешения на сверхурочную деятельность, на работу в праздничные и выходные дни, на перемещение по производственной необходимости в рабочее время и на отсутствие в случае административного отпуска или отгула. Для доступа к услугам через терминал работнику достаточно прислонить пропуск к считывающему устройству, и сервис автоматически определит пользователя, загрузит его фото и данные из кадровой системы. После выбора услуги и заполнения формы на экран выведется бланк заполненного разрешения. При сканировании QR-кода с бланка разрешения цифровая платформа автоматически вычисляет количество отработанных часов, учитывая время входа/выхода с предприятия, и заполняет электронный табель.

В компании также запущен в эксплуатацию веб-клиент «Цифровые услуги». Наличие данного сервиса позволяет работникам оформить бланки разрешений на рабочем месте, без электронного терминала, используя свой рабочий компьютер.

Личные кабинеты сотрудников предприятия, с привязкой к терминалу и веб-сервису персонального компьютера, будут пополняться новыми кадровыми запросами. В планах внедрение порядка 30 цифровых HR-услуг, в том числе по оформлению заявки на получение копии трудовой книжки и корпоративной дисконтной карты, а также тиражирование решения «Электронные HR-услуги» на 13 предприятий корпорации.

В проектах по унификации и стандартизации процессов управления информационными услугами и по внедрению электронных HR-услуг использовано отечественное программное и аппаратное обеспечение.

Национальная премия в сфере цифровизации учреждена Клубом IT & Digital – директоров «я-ИТ-ы», в который входят более 600 цифровых управленцев высшего звена из всех регионов России. Премия организована c целью продвижения передовых российских цифровых технологий и решений.