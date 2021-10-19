Названа польза фиников для здоровья

Медики рассказали, какую пользу для здоровья может принести употребление фиников. По их словам, этот продукт имеет массу преимуществ.

Не просто так финики находятся в составе полезных батончиков и смузи. Об их положительном влиянии на организм известно давно. В день достаточно съедать 3-4 финика в день. После ежедневного употребления человек заметит разницу в самочувствии.

Финики стимулируют мозговую деятельность. В их составе присутствуют антиоксиданты, поэтому они могут быстро подавить воспалительные процессы, осуществляется защита от окислительного стресса.

У человека при постоянном употреблении фиников появляется дополнительная энергия. В них содержатся натуральные сахара, которые никак не навредят здоровью. Продукт идеально подойдет для полдника или же перекуса.

Финики нормализуют артериальное давление. Если показатели постоянно скачут, то продукт необходимо включить в рацион. В нем содержится калий и клетчатка. Первый элемент способствует снижению уровня «плохого» холестерина и уменьшает риск наступления инсульта.

Продукт идеально помогает при анемии, поскольку является источником железа. Кроме того, посредством регулярного употребления фиников обеспечивается профилактика онкологических заболеваний. Финики содержат марганец, магний и селен, являются источником кальция и фосфора, пишет портал Newinform.