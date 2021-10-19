Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Перевозка “ковидных” больных – сложный и дорогостоящий процесс, мало кому это разрешено делать

“В зависимости от диагноза на борту самолета будет установлено то или иное оборудование. Дети – одна история, взрослые – другая, “ковидные” больные – это третья история, потому что “ковидных” больных можно перевозить, но для этого существует специальное оборудование. Одно дело – просто реанимационный блок, а другое – наличие самолета с возможностью разместить пассажира в лежачем положении. Перевозка “ковидных” больных – это очень сложный и дорогостоящий процесс, очень мало кому это разрешено, в принципе, делать, потому что человека погружают в специальный бокс, чтобы во время перевозки он не мог никого заразить”, – рассказал Архангельский.

Он также отметил, что в последнее время в их компании увеличилось количество перевозок “груза 200”. Эксперт связывает это отчасти с увеличением количества людей, которые отправлялись на лечение за границу с осложнениями в том числе от COVID-19. Еще одной причиной является сокращение в условиях пандемии коронавируса регулярных рейсов, которые ранее совершали такие перевозки.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Виталий Архангельский 15 лет назад оставил бизнес в России и эмигрировал во Францию. По словам бизнесмена, причиной этого стали “абсолютный правовой беспредел, полный развал судебной системы, дискриминация полицейской системы, превращение России в кровавый диктаторский режим”.

Созданная им во Франции компания Jet.Paris Aviav TM (Cofrance SARL) занимается частными авиаперевозками. Основные офисы компании расположены в частных терминалах аэропортов Ниццы, Канн, Сен-Тропе и Тулона.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили 241,3 млн случаев COVID-19, 4,9 млн человек умерли. В мире ввели 6,7 млрд вакцин от коронавируса.

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