Рада приняла три закона о реформе Нацбанка. Это было необходимо для получения транша от МВФ

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Закон после рассмотрения правок приняли в целом 255 голосами. Как сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram, этот нормативный акт предусматривает совершенствование действующих положений закона о Нацбанке и приведение их “в соответствие с лучшей мировой практикой”.

Потом парламентарии рассмотрели поправки и приняли во втором чтении законопроект №5852, который вносит изменения в ст. 3 закона “О публичных закупках” относительно закупки юридических услуг Национальным банком. “За” проголосовали 268 нардепов.

“Целью этого закона является предоставление Национальному банку права осуществлять закупку юридических услуг для представительства его интересов в органах власти иностранных государств, а также тех, которые связаны с защитой его прав и интересов при урегулировании споров, рассмотрении в заграничных юрисдикционных органах дел, участником которых является Национальный банк”, – сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Также Рада сегодня 267 голосами приняла во втором чтении законопроект №5853 о внесении изменений в ст. 35 Бюджетного кодекса относительно уточнения информации, которую Нацбанк подает для составления Бюджетной декларации.

Эти три закона усиливают независимость НБУ и реформируют банковскую сферу Украины, проинформировала пресс-служба партии “Слуга народа”.

Принятие этих трех законов, а также нового закона о Национальном антикоррупционном бюро, который Рада проголосовала во втором чтении сегодня, были необходимы для получения Украиной транша от Международного валютного фонда Украины, сообщил в Telegram глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк. Также об этом пишет пресс-служба парламентского монобольшинства.

Еще один закон, необходимый для сотрудничества с МВФ – о корпоративном управлении в банках – Рада приняла в июне.

Таким образом, парламент принял весь пакет из пяти законов по программе сотрудничества с МВФ, уточнил Железняк после сегодняшнего заседания.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что страна получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября заявил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн.

Райс сообщил после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры.

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by. Решение должны утвердить руководство МВФ и исполнительный совет Фонда. Завершение первого пересмотра сделает возможным транш в размере около $700 млн. Зеленский ожидает, что исполнительный совет МВФ утвердит договоренности о новом транше в ноябре.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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