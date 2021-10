В Евросоюзе приветствуют принятие Радой поправок к закону о НАБУ

“Приветствую сегодняшнее принятие Верховной Радой поправок к закону о НАБУ как позитивный шаг в повестке дня украинской антикоррупционной реформы. Представительство ЕС в Украине готово поддержать прозрачный, основанный на заслугах процесс выбора нового директора НАБУ”, – написал Маасикас.

I welcome today’s adoption of amendments to the NABU law by @verkhovna_rada as a positive step on Ukraine’s anti-corruption reform agenda. @EUDelegationUA stands ready to support a transparent, merit-based selection process for a new NABU director.

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 19, 2021

Рада на заседании 19 октября приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками законопроект №5459-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины.

За законопроект проголосовали 304 парламентария. Большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа” – 228, ни одного голоса не дала “Батьківщина”, против голосовали только представители “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

Законопроект №5459-1 Рада приняла в первом чтении 21 мая. Он предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, после вступления закона в силу вмешательство Кабинета Министров в деятельность бюро будет невозможным, сообщали в Верховной Раде.

Законопроект также определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия, сообщала пресс-служба Верховной Рады.

