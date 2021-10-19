 

Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта

19.10.2021, 18:04, Новости дня
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“Как же это вкусно. Попробовав один раз, вы будете его готовить снова и снова. Друзья, сегодня мы с вами приготовим сочный, ароматный, вкусный и полезный тыквенный пирог. Дети никогда не догадаются из чего он приготовлен”, – уточнила в подписи к видео кулинар.

Ингредиенты:

300 г тыквы (натертой на мелкой терке);
200 г яиц (4 шт.);
130 г сливочного масла (размягченного);
130 г сахара (6,5 ст. л.);
170 г муки (8,5 ст. л.);
10 г разрыхлителя (2 ч. л.);
цедра одного апельсина или грейпфрута.

Приготовление:

1. Отправьте в миску размягченное сливочное масло. Перемешайте его венчиком до однородной консистенции. Натрите туда же цедру апельсина или грейпфрута. Перемешайте.

2. Добавьте сахар и яйца. Снова перемешайте. Соедините муку с разрыхлителем и добавьте к яичной массе. Все хорошо перемешайте.

3. Натрите на мелкой терке тыкву и добавьте к тесту. Перемешайте.

4. Возьмите форму и промажьте ее сливочным маслом, затем присыпьте тонким слоем муки. Выложите тесто в форму и разровняйте его.

5. Отправьте в разогретую 180 градусов духовку на 30–40 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

6. Отставьте пирог до полного остывания. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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