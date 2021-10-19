Глава российской погранслужбы сообщил о полной готовности к наплыву беженцев из Европы

Генерал армии Владимир Кулишов доложил президенту РФ Владимиру Путину об окончании учебных мероприятий, на которых личный состав отточил навыки работы с массовым наплывом беженцев. Учения были вызваны нестабильной ситуацией в соседних странах Европы.

«Отсутствие газа уже вынудило граждан европейских государств побираться на улице. С каждым днем число бездомных растет», – заявил на совещании директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Также глава разведывательного ведомства отметил, что единственный выход у всех жертв непродуманной политики Запада один – двигаться в сторону России.

По оценке экспертов, первым рубежом у обездоленных станет Калининградская область, после – Белоруссия, а уже потом – вся остальная Россия.

«Европейские граждане, лишенные всего, увидят нашу жизнь. Жизнь рабочих, простых российских граждан. Их может подкупить наше гостеприимство, наша социальная политика», – поддержал опасения коллег директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, Россия не может подойти к вопросу беженцев легкомысленно. Европа, убежден Бортников, наглядный пример такой провальной работы.

В связи с этим главам приграничных регионов поручили полностью закрыть границы, в том числе и на выезд: «Крайняя мера, но народ у нас такой, сами понимаете – разрешили выезд, значит и въехать можно. Не за чем лишний раз искушать наших граждан», – поддержал инициативу Кулишов.

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