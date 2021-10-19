Скорее десерт, чем полноценная еда: что будет, если есть хлопья с молоком на завтрак каждый день

Многие считают, что хлопья с молоком на завтрак являются очень полезным продуктом и их можно потреблять каждый день. Однако на самом деле лучше всего использовать их как десерт, так как при каждодневном потреблении этого продукта могут быть достаточно неприятные последствия. Вот несколько таких последствий.

Почему хлопья для завтрака вредны для вас?

Есть некоторые негативные последствия для организма при потреблении глазированных хлопьев с молоком ежедневно на завтрак. Также не стоит каждый день есть мюсли. Лучше всего заменить их на овсянку. Вот несколько побочных эффектов, которые могут быть при ежедневном потреблении хлопьев с молоком.

Уровень сахара в крови резко повысится, а затем упадет

При покупке хлопьев обязательно нужно изучать этикетку. Обычно в составе этого продукта содержится достаточно много сахара.

Именно поэтому потребление хлопьев на завтрак в качестве основного продукта может привести к резкому подъему сахара в крови, а затем к его падению вскоре после этого. Это приводит к тому, что вы сразу начинаете чувствовать голод или же усталость после завтрака.

Почувствуете сытость при выборе подходящей каши

Несмотря на то, что хлопья являются не самым лучшим вариантом для завтрака, однако они помогают насытить организм не хуже, чем многие виды круп. Если все же хочется съесть кашу на завтрак, то стоит убедиться в том, что она богата белком и клетчаткой. Это две вещи, которые придают продукту ценность и помогают себя чувствовать сытым.

Хорошим вариантом являются отруби, которые в одной порции содержат 7 г пищевых волокон и 4 г белка. Однако большинство других видов злаков могут привести к появлению дискомфорта в области желудка, так как они не содержат этих важных макроэлементов.

Скорее всего, вы съедаете больше, чем размер порции

Когда дело доходит до хлопьев, то обычно все съедают намного больше, чем рекомендуется.

Кроме того, далеко не все знают о том, что оптимальное количество потребляемого продукта во многом зависит от типа злаков, из которого он изготовлен.

Если действительно употреблять порции рекомендуемого размера, указанного на упаковке, то вы очень быстро начнете испытывать чувство голода. Именно поэтому, вероятнее всего, вы съедите не одну порцию хлопьев. Это приведет к тому, что вы будете потреблять много сахара.

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Быстро захотите перекусить продуктами с высоким содержанием углеводов

Из-за того, что в ежедневной порции обработанных злаков содержится достаточно много сахара и углеводов, то, вероятно, буквально через несколько часов захотите съесть закуску с точно таким же количеством углеводов.

Учитывая то, что в составе хлопьев часто не хватает важных питательных веществ, обеспечивающих сытость, в частности, таких как клетчатка и белок, то буквально сразу же появится желание приступить к основному приему пищи или перекусу.

Это может привести к постоянным перекусам или перееданию. Это две совершенно нездоровые привычки питания.

Можете заработать кариес

Сахар приводит к ухудшению состояния ротовой полости. Возможно, когда мы потребляем хлопья, то даже не задумываемся об этом, так как считаем, что едим злаки.

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Однако, если есть хлопья без молока, то сахар и липкость самого продукта могут оказывать негативное влияние на состояние ротовой полости, а также привести к возникновению кариеса.

Может появиться аллергия, проблемы с печенью или органами пищеварения из-за ГМО

Далеко не все знают о том, что при потреблении хлопьев могут появиться высыпания на лице или боль в животе. Однако большинство обработанных злаков не только содержат сахар и углеводы, но также в их составе есть ГМО.

Согласно проеденным исследованиям, хлопья являются очень вредным продуктом для организма. Их потребление может привести к аллергии, повреждении печени и проблемам с пищеварением.

Если такие последствия грозят организму взрослого человека, то стоит только представить, какое действие хлопья будут оказывать на организм ребенка.