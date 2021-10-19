Сенатор Климов заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России

Оппоненты России из-за границы, равно как и их ставленники внутри страны, намереваются раскачать российскую политическую систему и внести изменения в основы ее конституционного строя. Кроме того, перед ними стоит задача повлиять на ее внешнюю и внутреннюю политику. Такие данные оказались в распоряжении комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, рассказал ее глава Андрей Климов.

По его словам, для осуществления своих целей злоумышленники будут более активно использовать виртуальное пространство, информационные платформы и самые современные средства связи. Новые методы позволят им добиться адресных ударов.

В Совфеде, подчеркнул Андрей Климов, понимают всю серьезность ситуации. Именно поэтому за прошедшие четыре года был разработан и принят целый пакет законов, позволяющий максимально обезопасить Россию от возможных негативных последствий бурного развития цифровых технологий.

Практика неоднократно показывала реальность попыток деструктивного использования кберпространства. И Россия, заметил сенатор Климов, не единственная страна, обеспокоенная сложившейся ситуацией. Он указал на страны НАТО, которые хоть и не гнушаются подобных методов в борьбе против России, однако также обеспокоены ростом влияния транснациональных технологических гигантов, превращающихся в подобия цифровых империй.