Сенатор заявил о намерении оппонентов дестабилизировать ситуацию в России

Зарубежные оппоненты РФ намерены активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы для дестабилизации отечественной политической системы, изменения ее внутренней и внешней политики, сообщил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Имеющиеся в комиссии данные позволяют говорить о настойчивом желании наших зарубежных оппонентов и их местных ставленников все более активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы, самые современные коммуникационные средства для обеспечения адресной работы по дестабилизации отечественной политической системы, изменения основ конституционного строя страны, ее внутренней и внешней политики, кадрового состава органов власти и управления в интересах иностранных центров, официально провозгласивших Российскую Федерацию своим главным противником», – сказал сенатор на заседании комиссии во вторник, передает РИА «Новости».

По словам Климова, члены комиссии понимают серьезность вызовов и проблем, связанных с бурным развитием цифровых технологий, с реальным влиянием международных цифровых гигантов, социальных сетей, с многочисленными попытками деструктивного использования киберпространства и за минувшие четыре года разработали, внесли и добились принятия целого пакета законов, позволяющих избежать существенных негативных последствий такого рода процессов.

«Мы также отмечаем значение правоприменительной практики, научно-технического, материального и организационного обеспечения комплексного ответа российского государства и общества на существующие вызовы», – подчеркнул он.

Климов отметил, что РФ не единственная страна в мире, где существуют серьезные озабоченности относительно деструктивного использования информационно-компьютерных технологий. «Даже среди тех государств НАТО, которые сами активно используют против нас такого рода методы, растет недовольство в связи с возможностью бесконтрольного внешнего воздействия на их собственные общественные институты, в том числе со стороны транснациональных компаний, возомнивших себя подобием виртуальных империй», – сказал он.

Сенатор полагает, что следует внимательно проанализировать существующие в этой сфере проблемные вопросы, рассмотреть правоприменительную практику, направления законотворческой деятельности для профилактики возможных негативных последствий, рекомендации в адрес органов исполнительной власти.

По его словам, материалы совещания будут учтены при подготовке ежегодного доклада комиссии.