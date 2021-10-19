Минтранс спрогнозировал рост поездок на общественном транспорте

Реализации транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагает увеличение доли поездок на общественном транспорте в городах с 54% до 69%, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

По его словам, в пассажирских перевозках основной акцент планируется сделать на развитии магистрального пассажирского каркаса в агломерациях, региональных авиаперевозках, сокращении доли поездок на личном автомобиле, передает РИА «Новости».

«Меры, заложенные в стратегии, приведут к росту доли поездок на общественном транспорте в крупных и крупнейших агломерациях с нынешних 54% до 69%», – сказал Савельев.

Он уточнил, что представленная стратегия предполагает уменьшение негативного влияния общественного транспорта на экологию в городах.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета сообщил, что кабмин РФ должен предложить варианты поддержки инвестиций в общественный транспорт, в том числе в небольших населенных пунктах. Также Путин поручил не позднее I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года.