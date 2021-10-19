 

Создан робот-муравей для передвижения по пересеченной местности

19.10.2021, 17:32, Новости дня
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Принципиально нового робота, способного легко перемещаться по пересеченной местности, представили ученые из университета Нотр-Дам. По словам разработчика, инженеры создали настоящее техническое чудо, для которого вообще не существует никаких препятствий.

Для того чтобы сконструировать такого робота, исследователи долго изучали, как бегают муравьи, которые легко могут перемещаться даже по вертикальной поверхности. Таким образом, удалось создать систему, при которой роботу уже не нужно ничего перешагивать.

Подробное описание данной конструкции можно найти в журнале Science Robotics. Кстати, роботов также научили взаимодействовать между собой в группе себе подобных автономных машин.



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