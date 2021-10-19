Три четверти римских императоров стали жертвами убийства

В Древнем Риме трое из четырех императоров умирали насильственной смертью, сообщают ученые. В процессе исследований они изучили биографии 175 правителей, особое внимание уделяя обстоятельствам смерти.

Если бы вы стали императором Древнего Рима, то дожить до старости у вас были бы минимальные шансы. В большинстве случаев правители самой могущественной в древнем мире империи гибли в результате заговоров, хотя смерть на войне или в результате несчастного случая также не исключалась.

Но даже если император умирал, так сказать, по естественным причинам, то среди них могла быть и болезнь, которая поражала вовсе не в престарелом возрасте. Так что, император – это очень опасная работа, говорят ученые.