Екатерина Ковальчук закатила истерику из-за страха перед насекомыми на “Форт Боярде”

Актриса Екатерина Ковальчук снялась в экстремальном проекте «Форт Боярд». Она устроила истерику, поскольку у нее присутствует страх перед насекомыми.

Екатерине Ковальчук пришлось пройти различные испытания, но одно из них было особенно сложным для нее. Изначально избранница Гарика Харламова должна была перемещаться с огромной скоростью на большой высоте. Несмотря на приложенные усилия, она так и не смогла получить заветный ключ.

В рамках второго испытания Ковальчук устроила истерику, поскольку с детства у нее присутствует неприязнь к насекомым. Знаменитость в темноте должна была найти специальный код. Во время испытания ей на голову начали внезапно падать насекомые. Когда она поняла это, то начала громко кричать и метаться по сторонам. Ковальчук успокоилась только после того, как конкурс закончился.

В результате знаменитость получила два ключа. Своим подписчикам Екатерина Ковальчук рассказала, что экстремальная телеигра была веселой и страшной одновременно. Она выразила благодарность организаторам, поскольку у нее на всю жизнь останутся яркие впечатления, пишет портал «Глобал.МСК».