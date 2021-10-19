 

Екатерина Ковальчук закатила истерику из-за страха перед насекомыми на “Форт Боярде”

19.10.2021, 17:20, Разное
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Актриса Екатерина Ковальчук снялась в экстремальном проекте «Форт Боярд». Она устроила истерику, поскольку у нее присутствует страх перед насекомыми.
Екатерине Ковальчук пришлось пройти различные испытания, но одно из них было особенно сложным для нее. Изначально избранница Гарика Харламова должна была перемещаться с огромной скоростью на большой высоте. Несмотря на приложенные усилия, она так и не смогла получить заветный ключ.

В рамках второго испытания Ковальчук устроила истерику, поскольку с детства у нее присутствует неприязнь к насекомым. Знаменитость в темноте должна была найти специальный код. Во время испытания ей на голову начали внезапно падать насекомые. Когда она поняла это, то начала громко кричать и метаться по сторонам. Ковальчук успокоилась только после того, как конкурс закончился.

В результате знаменитость получила два ключа. Своим подписчикам Екатерина Ковальчук рассказала, что экстремальная телеигра была веселой и страшной одновременно. Она выразила благодарность организаторам, поскольку у нее на всю жизнь останутся яркие впечатления, пишет портал «Глобал.МСК».



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