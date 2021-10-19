 

В Киеве два человека погибли при пожаре в многоэтажке

19.10.2021, 17:10, Новости дня
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Сигнал о пожаре на улице Семашко, 21 в Святошинском районе столицы спасатели получили в 10.47.

На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Они установили, что возгорание произошло в комнате одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома, и сразу приступили к тушению.

В 11.21 пожар на площади 10 м² был локализован, в 11.45 – ликвидирован.

В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух погибших – мужчины и женщины.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4459564140790160

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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