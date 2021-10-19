В помещениях “Киевтеплоэнерго” провели обыски. Руководителя одного из предприятий и подрядчика подозревают в халатности

Обыски провели в рамках уголовного производства по подозрению в присвоении имущества, служебном подлоге и служебной халатности.

В прокуратуре отметили, что “Киевские тепловые сети” заключили договор с частным предприятием по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей на улице Антонова в Соломенском районе Киева. В Киевской горадминистрации и “Киевэкспертизе” провели аудит и выяснили, что стоимость выполненных работ и использованных материалов была завышена более чем на 1,5 млн грн.

В результате директору “Киевских тепловых сетей” сообщили о подозрении в служебной халатности. Собеседник “Украинской правды” уточнил, что речь идет о Василии Деревицком.

Подозрение в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и служебном подлоге получил и бывший директор подрядной организации.

По информации прокуратуры, следственные действия не отразились на работе коммунального предприятия. Оно работает в обычном режиме.

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