“У вас элементарного стыда нет”. Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Режим отпуска включен”, – подписала снимок 34-летняя певица.
За полчаса ее пост набрал почти 20 тыс. лайков и сотню комментариев.
“Вот что видит Потап, когда ты сверху!” – предположил rumish79.
“Хороший ракурс”, – оценила liuba_nik96.
“У вас элементарного стыда нет. Жаль вас”, – возмутился valerianshmarov.
View this post on Instagram
Контекст:
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет