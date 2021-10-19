 

СМИ назвали имена четырех претендентов на пост министра экологии Украины, среди них – Фирсов и Скичко

19.10.2021, 17:10, Новости дня
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Действующий глава ведомства Роман Абрамовский сегодня сообщил, что подал в отставку. 

Претендентами на этот пост, по информации “Бабеля”, являются:

экс-нардеп от “Слуги народа”, глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко;
бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов;
депутат от “Слуги народа” Андрей Жупанин;
заместитель Абрамовского Руслан Стрилец. 
Контекст:

Верховная Рада назначила Абрамовского главой новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

О возможной отставке Романа Абрамовского впервые сообщила нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук. По ее словам, 15 октября 2021 года СНБО дал “достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии”.

Издание “Телеграф” сообщало, что пост министра экологии вместо Абрамовского может занять нардеп от “Слуги народа” Елена Криворучкина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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