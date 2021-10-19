Москва вводит новые санитарные меры из-за роста заболеваемости COVID-19

По сравнению с августом число выявленных заражений увеличилось в четыре раза – до 42 тысяч случаев в неделю, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Число госпитализаций выросло с 400-500 до 1,2-1,5 тысячи в день, а количество пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии – в два раза, сообщил градоначальник.

Самым тревожным Собянин назвал заболеваемость среди старшего поколения. 60% пациентов ковидных стационаров – москвичи в возрасте старше 60 лет, из них 80% находятся на ИВЛ, отметил мэр.

В связи с ростом заболеваемости власти города приняли решение ввести новые ограничительные меры.

Для жителей столицы старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан с 25 октября вводится домашний режим. До 25 февраля 2022 года они должны находиться по месту постоянного жительства или на садовых участках. Но прогулки и занятия физкультурой не ограничиваются.

“При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошли вакцинацию”, – уточнил градоначальник.

Также с 25 октября по 25 февраля московские работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников, всех работников старше 60 лет и хронических больных.

“Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, “Росатома”, “Роскосмоса” и некоторых других стратегических отраслей”, – уточнил Собянин.

Также увеличиваются требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с постановлением главного санитарного врача Москвы, до 1 января 2022 года прививку должны сделать не менее 80% сотрудников. Вакцинацию первым компонентом нужно провести до 1 декабря 2021 года.

Собянин призвал москвичей старшего поколения сделать прививку от коронавируса. “Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует”, – подчеркнул градоначальник.















