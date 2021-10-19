«Мемориал»: СК игнорирует заявление об убийстве сирийца

…предполагаемыми боевиками «ЧВК Вагнера».

Следственный комитет РФ игнорирует заявление и жалобы Абдуллаха Эльисмаиля — брата сирийца Мухаммеда Эльисмаиля, убитого предполагаемыми боевиками «ЧВК Вагнера» в 2017 году. Об этом говорится в заявлении правозащитного центра «Мемориал»* и юристов семьи погибшего (есть в распоряжении редакции).

Абдуллах Эльисмаил 11 марта 2021 года подал в СК РФ заявление с требованием возбудить против преступников дело об убийстве с особой жестокостью и просил проверить, есть ли в их действиях признаков других преступлений, в том числе военных.

«Ситуация с бездействием СК по заявлению Абдуллаха Эльисмаила не является для нас принципиально неожиданной, но то, каким образом в суде затягивается рассмотрение жалоб на это бездействие, необычно, — рассказывает юрист Новиков. — Мы были готовы к тому, что следователи проведут по заявлению довольно формальную поверхностную проверку, например, напишут, что им не удалось найти и опросить гражданина Дычко, который, как мы думаем, присутствует на видеозаписи убийства».

По словам Новикова, у них нет никакого ответа от СК, а суд выдвигает странные причины, по которым не может рассмотреть жалобу, например, отсутствие адреса заявителя. «При живом адвокате, чьи полномочия подтверждены ордером, вопрос о местонахождении его клиента-заявителя никогда раньше не поднимался в суде. Со стороны это может выглядеть, как будто СК боится обнаружить доказательства преступлений вагнеровцев, а суд хочет получить от адвоката сведения о том, где находится брат убитого, у которого и так есть все основания опасаться мести за то, что он решился заявить о преступлении», — пояснил Новиков.

«Мемориал», Международная федерация за права человека и Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений помогли брату погибшего подготовить заявление в СК на основе доказательств, значитальная часть которых была собрана «Новой газетой». Интересы заявителя представляют Илья Новиков и Петр Заикин.

СК до сих пор не принял никаких мер по заявлению Абдуллаха Эльисмаила, несмотря на то, что представители семьи погибшего подали уже три жалобы на бездействие силовиков.

Юристы 26 марта официально запрашивали информацию о судьбе заявления, он ответа не последовало.

После этого представители семьи погибшего подали в суд несколько жалоб на бездействие СК. Сначала жалобу подали 19 апреля, но документ вернули с требованием устранить недостаток, так как в нем не был указан адрес заявителя. После этого, 4 мая, юристы направили в суд вторую жалобу, которую также долго игнорировали. Впоследствии выяснилось, что 12 мая жалобу вернули из-за того, что в ней якобы нет доказательств, что брат убитого сирийца подавал заявление в СК, заявили в «Мемориале».

Третья жалоба в суд была направлена заказным письмом 19 июля 2021 года, в ней юристы выполнили все требования суда, но, по словам юристов, ее также игнорируют. Заикин 1 октября подал на имя председателя Басманного суда заявление с просьбой письменно проинформировать его о принятом решении по его жалобе, помимо этого, 13 октября он направил новый запрос в СК.

Ни из суда, ни из СК никаких ответов нет, заявили в «Мемориале».

В ноябре 2020 года «Новая газета» уже обращалась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить убийство Мухаммеда Эльисмаиля, однако в комитете не ответили. «Новая газета» неоднократно публиковала кадры, на которых изображены предполагаемые боевики «ЧВК Вагнера» с отрезанной головой Мухаммеда Э. Редакции удалось установить личность одного из участников расправы — 30 летнего Станислава Дычко, вступившего в ЧВК в 2016 году. Также «Новая» приводила доказательства того, что внесудебная казнь произошла возле месторождения Аш-Шаер в Сирии.

*Внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

—