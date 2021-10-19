В Турции назвали невозможной реформу Совбеза ООН без одобрения всех пяти постоянных членов

Идея об увеличении постоянных членов Совбеза ООН, о чем заявлял президент Турции Тайип Эрдоган, имеет поддержку в мире, однако ее невозможно осуществить без одобрения всех пяти его постоянных членов, сообщил турецкий дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз.

«Идея расширить Совбез ООН и построить более справедливую систему принадлежит не только Турции. Об этом говорят в Германии, Бразилии, Японии и других странах. Эрдоган постоянно об этом говорит потому, что если здесь будут какие-то изменения, то Турция должна оказаться на переднем плане, став одним из постоянных членов СБ ООН. Но, с другой стороны, насколько такой сценарий реалистичен? Поэтому пока все пять постоянных членов СБ ООН не одобрят решение, я не допускаю возможности изменения существующего механизма», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН может наложить вето, и тогда решение не будет принято. «Все заявления о необходимости изменить структуру СБ ООН, о более справедливом подходе не переходят за грань политических заявлений, потому что они нереалистичны. Я считаю призывы к более справедливому подходу правомерными, из какой бы страны они ни звучали, но не думаю, что они могут быть осуществлены», – сказал Йылмаз.

Ранее Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой.

По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, он подчеркнул, что «мир больше пяти».

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил Эрдогану, что согласен с ним в том, что «пятерка» не имеет права диктовать судьбу мира, но она на это и не претендует.

Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, в который на постоянной основе вошли страны-победительницы – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР, и на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.