Адвокат Саакашвили заявил о необходимости госпитализации экс-президента

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19.10.2021, 16:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме и голодает уже 19-й день, через три-четыре дня понадобится госпитализация, сообщил его адвокат Ника Гварамия.

Сейчас Саакашвили обследует консилиум врачей по поручению минздрава Грузии, они должны принять решение о госпитализации политика, передает РИА «Новости».

«Его состояние здоровья значительно ухудшилось, при этом он морально тверд и оптимистичен. Думаю, что госпитализация станет необходима через несколько дней, через три-четыре дня», – сказал Гварамия после встречи с Саакашвили.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.

Ранее депутат Рады и девушка Саакавшили Елизавета Ясько заявила, что Михаил Саакавшили должен быть госпитализирован.

Кроме того, 10 октября состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было удовлетворительным, жизненные показатели политика в норме.

Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.



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