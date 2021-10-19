Адвокат Саакашвили заявил о необходимости госпитализации экс-президента

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме и голодает уже 19-й день, через три-четыре дня понадобится госпитализация, сообщил его адвокат Ника Гварамия.

Сейчас Саакашвили обследует консилиум врачей по поручению минздрава Грузии, они должны принять решение о госпитализации политика, передает РИА «Новости».

«Его состояние здоровья значительно ухудшилось, при этом он морально тверд и оптимистичен. Думаю, что госпитализация станет необходима через несколько дней, через три-четыре дня», – сказал Гварамия после встречи с Саакашвили.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.

Ранее депутат Рады и девушка Саакавшили Елизавета Ясько заявила, что Михаил Саакавшили должен быть госпитализирован.

Кроме того, 10 октября состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было удовлетворительным, жизненные показатели политика в норме.

Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.