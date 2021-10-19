Британские ученые советуют фермерам разводить пчел и устанавливать солнечные панели

Исследователи из университета Рединга (Великобритания) презентовали новую систему ведения сельского хозяйства, при которой можно получать большие урожаи и, одновременно, диверсифицировать доходы.

По словам ученых, в период изменения климата ведение сельского хозяйства становится более рискованным. Для того чтобы защититься от нестабильных урожаев, специалисты предлагают часть площадей выделять не под посевы, а под парки солнечных электростанций.

Однако же, и эти участки можно оптимизировать, если между солнечными панелями, вырабатывающими электричество для себя и на продажу, ставить пчелиные ульи. Дополнительно вы получите мед, а также пчелы станут опылять растения, что, несомненно, приведет к улучшению урожайности.