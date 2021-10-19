Под Черкассами взорвалась граната, ранен мужчина

Пострадал владелец помещения, его госпитализировали.

Правоохранители узнали об инциденте от врачей. Медики сообщили о том, что в больницу доставили мужчину, на вид 50 лет, который получил ранение в результате взрыва, вероятно гранаты.

Фото: ch.npu.gov.ua

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинолог со служебной собакой и взрывотехники. Следователи выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

Фото: ch.npu.gov.ua

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