 

В ГБР заявили о разоблачении поставок топлива из России в Украину. В схеме фигурируют структуры, связанные с Медведчуком

19.10.2021, 16:16, Новости дня
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Правоохранители утверждают, что в схемах замешаны структуры, приближенные к народному депутату Украины, главе политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктору Медведчуку.

По информации ГБР, в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС. Согласно документам, каждое судно доставило нефтепродукты весом более 30 тыс. тонн на адрес украинской организации, которую связывают с Медведчуком, отметили в бюро.

В ГБР установили, что задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной.

“Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен. Предварительное следствие установило, что суда в течение последнего года заходили в порты РФ, а товар имеет российское происхождение”, – сообщило ведомство.

Сотрудники ГБР вместе со специалистами региональной торгово-промышленной палаты и Гостаможслужбы провели переосвидетельствование задержанных судов и заявленного к растаможиванию товара. Также они отобрали образцы топлива на исследование, чтобы подтвердить заявленное качество и код украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности. По результатам экспертизы следователи ГБР обещают принять процессуальные меры.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. – 17 тыс. грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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