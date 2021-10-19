“Вечно молодая и в форме”. 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде

Певица отметила, что ролик был снят в Юрмале. Вайкуле запечатлена на видео в красной ветровке, черных брюках и сапогах.

“У нас ввели комендантский час. Поэтому, только “велики” и только до 19.00. Вакцинируйтесь, друзья”, – обратилась к подписчикам артистка.

“Вечно молодая и в форме”, – оценили видео фолловеры.

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Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

Контекст:

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). Самые известные ее песни – “Вернисаж”, “Еще не вечер”, “Скрипач на крыше”, “Я вышла на Пикадилли”, “Легкой джазовой походкой”, “Я за тебя молюсь”.

Певица состоит в отношениях с Андреем Латковским – сейчас он является ее продюсером, а когда-то был в ее ансамбле бас-гитаристом. Артисты вместе с 1978 года. Детей у них нет.

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