Комиссия Сената Чехии согласилась с необходимостью лишить президента Земана полномочий

“На основании информации, предоставленной Центральным военным госпиталем, комиссия отмечает, что условия, предусмотренные для применения статьи 66 [конституции Чехии], существуют“, – сказано в решении комиссии.

Решение об отстранении главы государства требует согласия обеих палат парламента. Как ожидается, Сенат рассмотрит вопрос о применении ст. 66 конституции на заседании 5 ноября. Новоизбранная Палата депутатов должна провести первое заседание 8 ноября.

Контекст:

77-летний президент Чехии Милош Земан возглавляет страну с 2013 года. В 2018-м его переизбрали на второй пятилетний срок.

10 октября 2021-го, на следующий день после выборов нижней палаты парламента, Земан был доставлен в военный госпиталь Праги с печеночной энцефалопатией, сообщало издание DenikN.

18 октября спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, ссылаясь на заключение госпиталя, заявил, что Земан не сможет вернуться к выполнению президентских обязанностей в ближайшие недели. Он предложил задействовать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит главе Сената, а часть – спикеру Палаты депутатов. В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu (“Вместе“).

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