 

Мнение: ПОЧЕМУ РАСТЕТ СМЕРТНОСТЬ?

19.10.2021, 16:14, Разное
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Вообще, если действительно существует опасность болезни Марека (и мы видим, что смертность “от ковида” в России загадочным образом растет, тогда как во всем мире она падает) – то это означает, что вакцинацию в России следует остановить, и немедленно. Во всяком случае – для того, чтобы разобраться в ситуации. Главный вопрос – “Почему растет смертность?!”

Вопли “потому что мало вакцинируются” не убеждают абсолютно. 50 млн. вакцинированных – это УЖЕ немало. И к тому ж надо учитывать, что большая часть из этих 50 млн. – “свежие”, то есть отвакцинированные в основном летом (напомню, что на начало лета в стране было всего 11% проколотых). То есть за три месяца лета, путем откровенно административного террора, по стране “прокололи” 35 млн. человек.

И почти немедленно получили рост смертности “от ковида” – сначала в 2 (800 в день), а теперь уже и почти в 3 раза (более 1000). Собственно, какого черта? Почему по сравнению с прошлым годом, когда точно так же “бушевал ковид”, люди в России начали умирать от ковида чаще в 1,5-2 раза? И почему это совпало с массовой вакцинацией?

Я понимаю, что люди в стране забиты, запуганы, заморочены ковид-пропагандой из каждого утюга, что в стране нет ни политики, ни политиков… Но СМЕРТИ. Это же прямой шкурный интерес! Рост смертности на фоне вакцинации – это как? При том, что вакцинироваться принуждают буквально КАЖДОГО? Если люди вообще понимают, что такое “прямая и явная угроза” – то что это, как не прямая и явная угроза КАЖДОМУ?!

Удивительно. Я понимаю – апатия. Но не до такой же степени, чтобы даже не спросив, пойти гуськом в газовую камеру?!

Источник: Размышления вольного социолога



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