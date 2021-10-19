YouTube-канал Дмитрия Пучкова заблокировали в Израиле

Министерство информации Израиля заблокировало доступ к YouTube-каналу российского видеоблогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова после многочисленных жалоб со стороны религиозных зрителей канала. Поводом для блокировки послужило появление в кадре игрушечных резиновых свиней, к которым ведущий прикасался руками.

За последние 2 месяца на канал Пучкова поступило более 150 жалоб из-за нарушения правил кашрута, в том числе в субботу. Ознакомившись с контентом канала, чиновники предписали в течение 6 дней удалить с него все ролики, в которых свиньи либо появляются в кадре, либо упоминаются в каком-либо контексте. Владелец канала не выполнил предписания в срок, в результате чего доступ к видеороликам на нём был ограничен. Израильтяне по-прежнему могут смотреть видео Гоблина через VPN с турецкими и арабскими IP-адресами. Сам Пучков считает ответственным за свиней в кадре Дементия Павлуша, который постоянно приносит их гостям программы вне зависимости от их воли.

«Я ему [Дементию] не раз говорил: ещё раз полезешь ко мне со своими свиньями, я тебя уволю. Но что поделаешь. Мы живём в капитализме, свобода гарантирована гражданам законом, и поэтому нет никакой законной возможности остановить Дементия. А камрадам из Израиля могу посоветовать воспользоваться услугами VPN стран, где спокойно относятся к свиньям. Больше всего подписчики рекомендуют Турцию, Сирию, Украину и Саудовскую Аравию», – прокомментировал ситуацию Дмитрий Пучков.

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