 

Новая платформа открылась на станции Окружная МЦД-1

19.10.2021, 15:54, Разное
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Благодаря ТПУ пассажиры могут быстро и с комфортом пересаживаться на разные виды транспорта. Одним из крупнейших ТПУ является “Окружная”. Он объединяет Люблинско-Дмитровскую линию метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) и наземный общественный транспорт.

Так, на станции Окружная МЦД-1 открылась новая платформа длиной 300 метров. Здесь останавливаются поезда, следующие в центр Москвы. Скоро она сможет принимать составы в сторону области. На всей платформе есть навес, защищающий пассажиров от осадков. Также здесь установлены современное освещение, понятная навигация, лавочки, два лифта в южный вестибюль и эскалатор.

В 2018 году платформа Окружная была перенесена ближе к одноименной станции МЦК, чтобы сократить время пересадки. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать максимально удобные переходы между станциями в границах ТПУ.

Крытый переход между станциями МЦД-1 и МЦК появится уже в следующем году. Также в будущем здесь будет работать дополнительный вестибюль Люблинско-Дмитровской линии метро. Предполагается, что комфортной пересадкой будут пользоваться до 150 тысяч пассажиров каждый день.

Кстати, территория возле станции МЦД Окружная преображается. Здесь появятся велопарковки, стоянки такси, остановки наземного транспорта с отстойно-разворотным площадками. Также установят навесы, которые будут защищать пассажиров от дождя и снега

Также сообщалось о строительстве северного вестибюля станции метро “Окружная”. Оттуда пассажиры смогут сразу перейти на одноименные станции МЦК и МЦД, где совершает остановку аэроэкспресс. Открытие вестибюля запланировано на 2022 год.

Напомним, в Москве продолжается реализация программы “Мой район”, которая была запущена несколько лет назад. Ее главная задача – комплексное обустройство каждого столичного района. В рамках программы строятся объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, спортивные комплексы. Кроме того, обустраиваются парки, создаются парковки, детские площадки и прочее.



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