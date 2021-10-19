Володин призвал повышать эффективность расходования бюджетного рубля

Он обратил внимание на соотношение выделенных из бюджета и неосвоенных средств. Так, на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий было направлено 24 миллиарда рублей, из них 21 миллиард вернулся.

Схожая ситуация наблюдается по туристическому кешбэку: выделено 15 миллиардов, обратно вернулись 13,8, уточнил Володин. “Почему такое произошло?” – сказал председатель ГД.

Также он затронул проблему бюджетной обеспеченности регионов. В 2020 году разница между десятью наиболее и наименее обеспеченными субъектами выросла до 2,9 раза.

“Решения, которые принимались в этой сфере — совершенно очевидно, что они не срабатывают. И правильно было бы на это обратить внимание”, – отметил спикер.

Кроме того, Володин указал на неравномерность размещения налоговой базы на территории страны. Повышать эффективность работы необходимо и в этом направлении, подчеркнул председатель ГД.

Спикер также отметил, что в прошлом году введено 156 из 237 объектов. “Много надо работать для того, чтобы выйти на 100 процентов”, – сказал он.

Напомним, что Государственная Дума на пленарном заседании 19 октября приняла закон об исполнении бюджета за 2020 год. Вячеслав Володин дал поручение комитету по контролю проанализировать замечания Счетной палаты.

Также спикер предложил разделить регионы России на группы в зависимости от их бюджетов. Критерием должна стать бюджетная обеспеченность жителя субъекта Федерации, считает он.