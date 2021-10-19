 

Трутнев предсказал рост рождаемости на Дальнем Востоке

19.10.2021, 15:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПосле выплат семьям по одному млн рублей на жилье за родившегося третьего и последующих детей на Дальнем Востоке вырастет рождаемость, а отток населения сократится, сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Если этот механизм будет принят, я считаю, что он будет полезен, потому что он поможет многим семьям, скажем, растить детей, понимать, что получит семья дополнительные средства для того, чтобы завести третьего и далее ребенка… Мы, когда вносили эти предложения, основывались на опыте Сахалина, они это сделали, и у них очень быстро пошел рост… такой же опыт был в Евросоюзе», – цитирует РИА «Новости» Трутнева.

По его мнению, данный инструмент может повлиять на снижение оттока людей с Дальнего Востока, но в большей степени это повлияет на количество родившихся детей.

Также Трутнев прокомментировал вопрос о том, достаточно ли средств в бюджете для новой инициативы. 

«Смотрите, в поручении президента написано правительству – рассмотреть, там нет директивного указания – сделать. В то же время, я обращался к Владимиру Владимировичу (Путину) в ходе ВЭФ, и в моих ощущениях он настроен на то, чтобы это скорее всего состоялось», – отметил полпред.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать жителям Дальнего Востока 1 млн рублей на покупку или строительство жилья в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.



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