 

Путин заявил о колоссальном потенциале РФ в плане научных открытий

19.10.2021, 15:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУ РФ – самой большой и многогранной страны мира – колоссальный потенциал для научных открытий, сообщил глава государства Владимир Путин.

Путин сообщил об этом в видеообращении к лауреатам премии Русского географического общества. Запись опубликована на сайте Кремля.

Он привел в пример Мировой океан: «Ученые говорят, что он изучен не более, чем на 7%, а Россию омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны».

Президент отметил также потенциал в изучении пещер: «На сегодня нашими спелеологами выявлено без малого 5 тыс. объектов, но, по оценкам специалистов, это всего лишь десятая часть природных пещер на территории нашей страны».



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