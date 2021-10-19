Путин заявил о колоссальном потенциале РФ в плане научных открытий

У РФ – самой большой и многогранной страны мира – колоссальный потенциал для научных открытий, сообщил глава государства Владимир Путин.

Путин сообщил об этом в видеообращении к лауреатам премии Русского географического общества. Запись опубликована на сайте Кремля.

Он привел в пример Мировой океан: «Ученые говорят, что он изучен не более, чем на 7%, а Россию омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны».

Президент отметил также потенциал в изучении пещер: «На сегодня нашими спелеологами выявлено без малого 5 тыс. объектов, но, по оценкам специалистов, это всего лишь десятая часть природных пещер на территории нашей страны».