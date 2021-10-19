 

Россиянам с прививками могут сделать послабления в период нерабочих дней

19.10.2021, 15:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссиянам, получившим прививку от коронавируса, могут сделать послабления во время нерабочих дней. Останется возможность посещать кафе, фитнес-центры, другие публичные места по QR-коду, сообщил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Оперативный штаб, проанализировав ситуацию, принял решение о введении более жестких ограничений. Если предлагается ввести нерабочие дни – это так называемый локдаун», – цитирует его РИА Новости во вторник.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести нерабочие дни в стране в период с 30 октября по 7 ноября.

Подчеркивается, что россиян просят в эти дни соблюдать карантин, а не общаться с друзьями. Также Круглый напомнил об обязательном требовании носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Он напомнил, что граждане могут по QR-коду посещать кафе, рестораны, магазины, фитнесс-центры. Полный запрет негативно отразится на предпринимателях. 



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