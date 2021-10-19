 

Определена главная причина кариеса у жителей средневековой Голландии

19.10.2021, 15:44, Новости дня
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Как оказалось, причины порчи эмали зубов в средневековой Европе были примерно теми же самыми, что и сейчас. Группа ученых из Нидерландов изучили останки людей, живших на территории страны в период с XI по XVI век в разных городах.

В частности, им удалось выяснить, что кариес был весьма распространенной проблемой. А главными причинами его возникновения становилось употребление сладостей и пива в больших количествах.

Хмельной напиток вместе с сахаром и медом был чуть ли не основой рациона питания в средневековой Голландии. И вообще, пища была перенасыщена углеводами, а необходимые для укрепления зубов микроэлементы оставались в большом дефиците. Доказательством данного факта стал изотопный анализ, уточняют ученые.



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