Скандалы: Жена осталась жива, но кредитная история испорчена

Как в Петербурге заказывают убийства

«Бандитский» отдел уголовного розыска продолжает делать новости. Только они в ночь на 11 октября освободили из плена беременную в Мурино, так тут же занялись спасением рядовой медсестры из городской больницы. Что делать, если опытный контролер ОТК седьмого автобусного парка Красавин в свои 54 годика решил решительно отправить свою бывшую на тот свет. Согласен, спать хочется, а реагировать как-то надо.

Так, по информации нашего издания, около 18 часов (кстати, накануне выкуп за похищенную оперативники получали в те же 18:00) 11 октября на заправке «Роснефти», что на Кубинской улице, полицейские опять контролировали передачу суммы. На этот раз это был 1 миллион рублей. Давал его Александр Красавин и был предельно честен с тем, кто играл роль беспощадного душегуба.

«Фонтанка» вникла в сюжет. Товарищ Красавин сам заявил, что в пакете не хватает 40 тысяч рублей и это неправильно. Сидящий напротив понимал, что заказчик наговорил под запись уже столько, что можно вообще обойтись без задержания с поличным, поэтому и махнул рукой. Мол, настоящие киллеры на тысячи не размениваются. Но Красавин был строг и упрям. Он сгонял до банкомата, добрал до оговоренного счета и гордо вручил 8 купюр по 5 тысяч. Пришлось взять. Как, впрочем, через пару километров взять и самого Красавина. Он в понедельник решил потаксовать. Ему понравилось слово «алиби».

В банке (не будем называть, зачем издеваться) еще не в курсе, что совсем недавно кредитовали Красавина самым что ни на есть потребительским способом. Он занял полтора миллиона, но в договоре не указал, что на ликвидацию своей бывшей жены. И, заметим, матери своей дочери. С другой стороны, не стал красть с родного предприятия, поступил цивилизованно. Можно сказать, по-петербургски.

Как вы понимаете, при такой порядочности 500 тысяч он дал вперед. Сегодня к материалам уголовного дела по покушению на убийство приколоты аудиозаписи долгих его рассуждений. Действительно, это только в кино — раз и в дамки. Обсудив трудности с покупкой ствола (не гангстеры же), пришли к выводу, что придется тыкать ножом. Ну а если им, то не в спину — не благородно.

Немного неприятно, но поставленная задача оперативниками была выполнена. Этим же 11 октября они буквально силком увезли жену от ее дома и еле-еле убедили, что горло ей «резать» придется. С милицейскими шуточками они оформили тело в одной из киностудий Петербурга. Это вам не сериал, накладывали грим старательно. После чего запихали живехонькую в багажник и устроили фотосессию. Все верно — товар надо показывать лицом.

В этой истории хватало черного юмора. Так, например, после кровавого злодеяния заказчик требовал прислать зашифрованное СМС. Текст оговорили заранее: «Вы записаны на прием к стоматологу». Хитро замаскировано. Можно было бы и к гинекологу. Ведь сообщение он попросил запустить на телефон своей зазнобы. Автор ее в глаза не видел, но работает она кондуктором в том же автопарке. Этим утром она тоже отвечает на неприятные вопросы следователя.

До разговора с Красавиным по душам опера не понимали, к чему это он так рассвирепел. Не судим, родственников за границей не имеет, весь из себя положительный, трудолюбивый. А накалился так, что каждые часа три торопил нанятого исполнителя. Даже грозил, что если тот будет медлить, то у него в запасе еще есть двое беспринципных.

Дал он свою версию только на протокол. Признал, что на все это безобразие решился из-за того, что бывшая жена не дает ему встречаться с дочерью. Но, во-первых, дает. А, во-вторых, первого достаточно, чтобы не поверить. Да и позиция у него оригинальная. Буквально возмущается. Так и утверждает — он же никого не убил. При чем здесь тюрьма.

Сюжет на десерт: тот, кто непосредственно получал деньги, работает вместе с ним в том же седьмом автопарке. Чуть ли не начальником колонны. Его показания как раз убедительны: когда Красавин ему предложил сходить на мокрое дело, воспринял это как шутку. А когда на третьем разговоре все понял, то отдался в руки родной полиции.

И что, вы думаете, произошло в конце концов? Засадили контролера ОТК в камеру.

Евгений Вышенков