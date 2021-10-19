 

Житель Нижнего Новгорода собрал автомобиль Tesla на базе ВАЗ-2106

19.10.2021, 15:31, Разное
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Нижегородец Василий Стрельцов более двух лет работал над модернизацией своего автомобиля ВАЗ-2106. Итогом работы современного Кулибина стало создание полноценно электрокара, не уступающего по характеристикам Tesla Cybertruck.

«Я увлёкся механикой ещё в раннем детстве, отец постоянно брал меня с собой в гараж. Потом я окончил ПТУ и служил в мотострелковых войсках, там тоже удалось очень многому научиться. Последние два года я посвятил модернизации своей «шестёрки». Практически каждый день я проводил по несколько часов в гараже, в итоге, у меня получилось создать полноценный электрический автомобиль, который по своим параметрам даже превосходит последнюю «тесловскую» модель. Многие ругают отечественный автомобили, сейчас действительно качество продукции АвтоВАЗа оставляет желать лучшего. Но мой ВАЗ был выпущен в СССР, за 40 лет эксплуатации металл вообще без коррозии. Поэтому кузов я сохранил полностью, заменив только двигатель и кое-что в салоне», – заявил Стрельцов.

Как нам стало известно, в настоящий момент нижегородец оформляет сразу десять патентов на свои изобретения. В ближайшее время Стрельцов планирует создать компанию, которая займётся модернизацией отечественных автомобилей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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