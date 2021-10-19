 

Рада приняла новый закон о НАБУ

19.10.2021, 15:22, Новости дня
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Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

За законопроект проголосовали 304 парламентария. Большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа” – 228, ни одного голоса не дала “Батьківщина”, против голосовали только представители “Оппозиционной платформы – За жизнь”. 

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

Законопроект №5459-1 Рада приняла в первом чтении 21 мая. Он предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, после вступления закона в силу вмешательство Кабинета Министров в деятельность бюро будет невозможным, сообщали в Верховной Раде. 

Законопроект также определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия, сообщила пресс-служба Верховной Рады. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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