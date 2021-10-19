“Не отчаивайся”, “Ведь с тобой Алла и дети”. Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться

“Осень. Бодримся”, – подписал он фото.

“Не могу понять – это вы уже пободрились или еще до бодрения?” – поинтересовались фолловеры.

“Не отчаивайся, Максим”, – пожелали артисту пользователи сети.

“Не парься, не в бане. Улыбнись, ведь с тобою такая женщина как [российская певица] Алла [Пугачева] и замечательные дети”, – отреагировали подписчики.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать

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