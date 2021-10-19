Беларусь выпустит свою вакцину от COVID-19 в 2023 году – Лукашенко

По его словам, вакцину выпустят в 2023 году, поскольку тогда будет циркулировать новый штамм.

“И сегодня видим, что он может быть. Мы уже 4 или 5 штаммов пережили. Сегодня “Дельта”-штамм. Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 год”, – заявил Лукашенко.

Контекст:

О намерении Беларуси произвести свою вакцину от COVID-19 Лукашенко заявлял еще в декабре прошлого года. В мае 2021-го он сообщил, что ее уже разработали.

Как отмечает БЕЛТА, в Беларуси с начала эпидемии пдтвердили 575 тыс. случаев COVID-19, умерли 4,4 тыс.

По данным минздрава Беларуси, в республике применяются вакцины от COVID-19 “Спутник V” (российского и белорусского производства), а также китайский препарат от компании Sinopharm.

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