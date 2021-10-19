Мнение: Мельчает Европа



Карлес Пучдемон

“До какой ничтожности, мелочности, гадости мог дойти человек!” (с) я в данном случае – о гражданине Испании Пучдемоне, которого давеча суд Бельгии (!) отказался выдавать в Испанию, несмотря на выправленный по всем правилам международный ордер на арест. К Бельгии вот отношусь с уважением: не хотим, сказали, выдавать вам на расправу вашего Пучдемона – и не выдают. Это как недавно был случай с узбекским пареньком, который бежал оттуда в Россию – узбеки подали на него запрос, и наши его ЧУТЬ-ЧУТЬ не выдали! Буквально в последний момент парня выцарапали, потом чуть не год правозащитники бодались с нашей бездушной госмашиной – и в последний момент каким-то чудом удалось переправить несчастного в Германию. А то б отдали Каримову – и его б там запытали до смерти.

Бельгийцам хуже – две страны ЕС, союзники, одно и то же законодательство, обе признают Интерпол; по идее, должны были выдать Пучдемона еще год назад, по первому свистку. Но нет! нам, говорят, наша репутация – в наших же собственных глазах – дороже закона. Законы что – это бумажки, сегодня одни, завтра другие; а как мы сами себе в зеркале в глаза смотреть будем, если невинного человека на расправу отдадим? Создают бельгийцы довольно неприятный для всего ЕС прецедент, “подрывают единство” – но терпят.

Бельгийцы – молодцы, а вот к самому Пучдемону есть вопросы. Вообще, у нас на глазах разыгрывается весьма непростая моральная дилемма, которую легко решать за другого, но гораздо труднее, если принять роль этого “другого” на себя.

Ведь кто такой этот Пучдемон. Он – бывший глава Каталонии, который, собственно, и замутил тот пресловутый “референдум о независимости”, за проведение которого испанские правоохранители сначала арестовали, а недавно и осудили десяток человек – непосредственных соратников Пучдемона по правительству Каталонии. И ведь присудили мстительные власти Испании людям Пучдемона весьма и весьма нехилые сроки – 10 лет лишения свободы, 13 лет лишения свободы… Почему Пучдемон не оказался с ними на скамье подсудимых? Да только потому, что раньше всех сообразил, что к чему, и “смазал лыжи” – то есть рванул через несуществующую на деле границу в Бельгию. Где и “скрывается” до сих пор.

Вопрос – насколько морально оправдано поведение Пучдемона? Все его подчиненные – сидят, потому что оказались не такие прыткие. Пока он в женском платье выбирался из Барселоны на север, они приняли удар рассвирепевших испанских жандармов на себя. В итоге он – в Брюсселе, а они – на киче.

А как же так?! Ведь он же, как бы, вождь. Глава. Понятно, что с его точки зрения испанский суд – неправедный, даже оккупационный, а судьи – никакие не судьи, а узурпаторы и душители свободы каталонского народа. Но ведь там фейковые прокуроры глумятся над его соратниками, которые, по сути, лишь выполняли его указания; разве не положено в таких случаях вождю самому явиться на суд, лично? Еще и сказав репортерам что-нибудь вроде – “Отпустите этих людей, ублюдки! Они выполняли мои указания! Вам нужен я, королевские прихвостни!”

Собственно – а как иначе? Это ведь, можно сказать, одна из обязанностей политика, особенно – избранного: большую часть времени он может сладко есть и крепко пить за госсчет, но в список также входит – в нужный момент выйти и от имени народа плюнуть в рожу его врагам (даже если за это грозит 10 лет, а то и вовсе – смертная казнь).

Но смертной казни в Европе, как известно, нет – да и тюрьмы там (как меня наперебой с разных сторон уверяют) не чета американским или российским (вот те действительно представляют собой филиал ада на земле). Что же он отсиживается в кустах, как полное ничтожество, да заодно и подставляет добрых бельгийцев? Не хочешь как политик – ну давай по-библейски, “За други своя…!” Или посаженные тебе и не други, так, “просто вместе работали”?

Удивительное шкурничество. Но, правда, может я и слишком строг. Может, тут как бы прагматический расчет – мол, 10 борцов за свободу народа Каталонии проклятые испанцы повязали – так зачем же делать им удовольствие и давать повязать еще и 11-го? Пучдемон на свободе может сделать гораздо больше для свободы своего любимого народа, не так ли? А что толку, если он тоже сядет в тюрьму? Разве кому-то от этого станет легче?! А так он сможет из Брюсселя, например, писать прокламации, воззвания, издавать “Искру” на чистом каталонском.

Я почему-то думаю, что современное российское население гораздо больше – в душе – одобрит ловкого Пучдемона, чем его неповоротливых подельников. Вовремя слинял – и правильно! А если успел еще и кассу с собой прихватить – так вообще молодец.

Что ж до самопожертвования и какой-то там чести – это для лохов. Что в Испании, что в России (2019)

Это мне ЖЖ напомнил, что я писал в этот же день два года назад. Я перечитал – и подумал, что в этой забытой истории 2-летней давности есть странная ОБРАТНАЯ аналогия с “делом Навального”. Там ведь как бы всё то же самое, только наоборот: Навальный в свою “Испанию” гордо вернулся – а вот все его соратники, наоборот, слиняли за границу. Вот так. Россия – это вам не Каталония.

Интересно, что с Пучдемоном сейчас. Глянул в Вики – да вроде всё пока то же самое: бегает из страны в страну, скрывается от испанских ордеров на арест. Сейчас на итальянской Сардинии – ждет там все-таки выдачи. Почти поймали.