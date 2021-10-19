Мнение: 5 человек сели за организацию протестов в Гонконге

Китайский суд в Гонконге приговорил 5 студентов к различным срокам заключения (от 4 лет и 9 месяцев до 4 лет и 11 месяцев) за активное участие и организацию массовых беспорядков во время протестов в Гонконге в 2019-м году. Пекин еще тогда обещал, что ответственные за организацию беспорядков не уйдут от ответственности. Слова с делом не разошлись.

Помимо раздачи сроков, Китай сейчас активно ведет кампанию по выдавливанию из Гонконга связанных с США НКО, а также кампанию по удалению памятника жертвам Тянаньмэнь в Гонконгском университете.

Центральные власти настоятельно рекомендовали руководству университета как можно скорее удалить это недоразумение.

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