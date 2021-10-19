Мнение: В моменте

Если взять официальную статистику (при всем скептическом отношении е ней другой все равно нет), то "в моменте" Россия обладает долей в 8,17% по всем заражениям в мире от коронавируса, а число умерших за вчерашний день составляет 15,83% от всех смертей в мире от этой же болезни. При этом доля населения России в общемировом населении составляет 1,86%

Это уже не флуктуация. Слишком большие отклонения: в 4,4 раза по заболеваемости и в 8,5 раз по смертности относительно доли населения. При этом аргумент, что "плохо вакцинируемся", не бьется с этой статистикой: вся Африка за исключением Марокко привита похуже России. Половина Южной Америки – тоже. То, что Россию нужно сравнивать не с Европой, а именно с Африкой и Латинской Америкой, наверное, понятно – это теперь наш уровень. Аргумент про небывало злобный штамм вируса тоже не вписывается в происходящее, так как в других странах он тот же, или почти такой же.

Ответ на вопрос "что происходит"лежит сугубо во внутренних российских причинах. И они на поверхности: мы наблюдаем катастрофический и всё более ускоряющийся коллапс системы здравоохранения. Именно поэтому раздаются свирепые призывы к введению уголовной ответственности, перекладывание вины за происходящее на неких "антиваксеров" и активизируется поиск врагов. Иначе режим пусть и сквозь зубы, но будет вынужден признавать очевидное и неизбежно отвечать на вопрос – а кто именно разрушил до основания российскую медицину? Некие "антиваксеры" или конкретный президент Путин с подельниками? После чего столь же неизбежно возникнет вопрос и об ответственности, и о том, что делать в этих абсолютно критических обстоятельствах.

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