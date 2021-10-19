Гранж – стиль, который поможет выделиться из толпы: как изменить свой внешний вид с помощью тренда родом из 90-х

Стиль гранж уже много сезонов невероятно популярен. Эта тенденция была характерна для 90-х годов. И с успехом вернулась в нашу современность. Характерные ее особенности – это мешковатая одежда, многослойность, длинные рукава, несоответствующие цветовые оттенки, несовместимые предметы.

Приметы стиля

Гранж – стиль, который помогает выделиться из толпы. Это грубая, неряшливая одежда, выбирая которую, человек словно хочет наплевать на все запреты и условности в моде.

Первые представители данного направления пытались выглядеть как бродяги. И в наше время многие дизайнеры стараются сохранить приметы стиля, включая в свои коллекции старые вещи, которые искусственно делают такими. И стоят они очень дорого. В моде рваная одежда, которую будто кто-то прогрыз.

С грубыми тканями комбинируются легкие варианты. Кожа, фланель, деним (грубый, плотный материал саржевого плетения, который имеет характерную окраску, напоминающую джинсовую ткань) и в противоположность – прозрачный шифон и шелк.

Наряды в стиле гранж

Модное направление помогает изменить внешний вид, сосредотачивая внимание на использовании в одежде множества слоев необычным способом с добавлением незначительных эффектных деталей. Для создания образа применяются определенные изображения, металлические аксессуары.

Дизайнеры предлагают некоторые варианты нарядов в стиле гранж:

неоновые свободные платья с причудливыми рисунками и громоздкими туфлями, со шляпой с широкими полями или напуском, солнцезащитные очки; широкие штаны с различными вещами в стиле ретро, вязаным свитером и классическими кроссовками; смешение нескольких изображений и сочетание ярких вариантов напоминает образ панка – платье или рубашка с логотипом, шарф с рисунком, однотонная стильная куртка (бомбер) большого размера; фланелевые пижамные брюки с объемной толстовкой, шляпа и ботинки; футболка с черепом и кожаные брюки или джинсовая куртка с жилетом и толстовкой на молнии, завершающие образ цепочки в несколько слоев, ожерелье с подвесками; мешковатый пиджак в сочетании с широкими брюками или мини-юбкой; более сдержанный наряд – клетчатый пиджак или куртка на пуговицах, узкие кожаные брюки, обувь на платформе; камуфляжный наряд, который можно смешивать с клеткой или полосками; пара в сеточку (рыболовные сети) – платье-пиджак яркого цвета и сетчатые колготки.

Такие универсальные наряды следует создать этой осенью.

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Как комбинируют вещи знаменитости

Одежда гранж не только выделяет, но иногда и словно защищает человека, помогает скрыться в толпе. Поэтому ее предпочитают известные персоны.

Можно ознакомиться с некоторыми вариантами класса люкс из гардероба знаменитостей:

Певица Гвен Стефани – ярая поклонница стиля гранж с элементами обмундирования военных. Часто она выходит на прогулку в потертых джинсах, а также грубых ботинках и рубашке в клетку. Образ певицы Кэти Перри создается из платья в яркий цветочек и колготок с дырочками. Волосы она красит в необычный цвет – синий, фиолетовый, зеленый. Рита Ора носит меховой желтый топ, свободные рваные джинсы, босоножки прозрачные на шпильке. Она часто надевает поношенную кожаную куртку и клетчатое платье. Певица Рианна предпочитает стильную куртку, толстые ботинки, шорты или юбку из тонкой ткани с черными колготками. Можно дополнить наряд небольшой сумочкой на цепочке. Широкие джинсы, простая футболка черного цвета и свободное бежевое пальто – излюбленный стиль Сиенны Миллер. Кейт Мосс часто появляется в пальто с леопардовым принтом, в джинсах и рваных футболках марок люкс.

Используя стиль гранж, модницы бросают вызов устоявшимся канонам, которые становятся скучными. И они экспериментируют, часто используя свое чувство юмора.