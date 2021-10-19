Эмигрировала, чтобы не отправиться на тот свет вслед за мужем: три драматических романа звезды 90-х Ларисы Черниковой

Лариса Черникова была популярной певицей в девяностые годы. Последнее время о ней ничего не слышно. Звезда не обновляет социальные сети и не посвящает общественность в свою личную жизнь. Вспоминаем три романа певицы и одно предательство, с которым она столкнулась.

Вдова в 21 год

В одном из интервью Лариса рассказывала о том, как случайно стала студенткой Гнесинского училища. Она гуляла по Арбату, ела пирожок, случайно познакомилась с девушкой. Та собиралась на экзамены в Гнесинку. Лариса решила составить компанию новой приятельнице. В итоге взяли Черникову, а той девушке отказали.

Однако журналисты в такие красивые сказки не верят. Они убеждены в том, что старту карьеры певицы поспособствовал первый муж Ларисы — бизнесмен Андрей Черников, который был связан с криминальным миром.

Они прожили три года, после чего Лариса овдовела. На тот момент звезде 90-х был всего 21 год. Супруга убили неизвестные и стали требовать с вдовы какие-то деньги: якобы Андрей им задолжал.

Лариса всерьез опасалась за свою жизнь. Люди из криминального мира не упускали ее из виду. Тогда артистка познакомилась в Интернете с иностранцем и эмигрировала.

Муж-алкоголик

Джеймс Фиоре был родом из Америки, однако на момент знакомства с Ларисой работал в Таиланде.

Туда к нему и приехала Черникова. Они расписались, стали жить вместе, родился сын Кирилл.

Роды, кстати, были весьма тяжелыми: в Таиланде не было привычных для отечественных рожениц условий. Но, к счастью, все обошлось. Вскоре семья переехала в Штаты.

Там Лариса вместе с мужем и сыном поселилась на ферме, стала заниматься разведением кур, коз, коров. Помимо домашнего хозяйства Черникова не забывала о творчестве: писала новые песни.

Все было хорошо до тех пор, пока муж не начал злоупотреблять спиртным. Расстаться с пагубной привычкой ему удалось только после развода с Ларисой.

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Спаситель и предатель

Встреча с третьим по счету возлюбленным произошла совершенно случайно. Лариса отправилась на прогулку, заблудилась, вызвала спасателей. К ней на помощь отправили Ричарда Джонса. Собственно, с этого и началось их знакомство.

Вместе с Ричардом Лариса приехала в Россию: приняла участие в передаче «Пусть говорят». Третий избранник артистки рассказывал, что десять лет состоял на военной службе и что до Черниковой у него была другая жизнь.

Это было его большой тайной, которую однажды он решил раскрыть любимой. Лариса же огорошила его новостью о том, что когда-то была популярной артисткой в России. В студии Ричард расхваливал избранницу, говоря, какая она добрая, заботливая, нежная.

Но, когда влюбленные вернулись в Штаты, Ларису ожидал очень неприятный сюрприз. На связь с ней вышла незнакомка, которая сообщила о том, что родила ребенка от Джонса. Черникова не смогла простить такого предательства Ричарду. После расставания певица вновь вернулась в Россию: залечить душевные раны.

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В поисках донора

Она вновь приняла участие в съемках телешоу, где рассказала о своих планах стать мамой во второй раз. Артистка решила найти донора для осуществления задуманного. В студии ее отговаривали, однако Лариса была непреклонна.

Через время она опять пришла на передачу. Сказала, что получила много писем от мужчин, желающих стать биологическими папами ее будущего ребенка. Однако для себя знаменитость поняла, что ей хочется нормальных человеческих отношений, а не просто ребенка «из пробирки». Поэтому от своей затеи она отказалась.

Что происходит в ее жизни сейчас, неизвестно. Уже давно артистка, которой в этом году исполнилось 47 лет, не появлялась на телевидении. Она перестала делать публикации в социальных сетях. Остается надеяться, что знаменитость наладила личную жизнь и сейчас руководствуется правилом о том, что счастье любит тишину.